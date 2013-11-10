В США при посадке взорвался воздушный шар
10:51, 10 ноября 2013Мир
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Аэростат на горячем воздухе взорвался сразу после приземления в американском штате Калифорния, четыре человека получили ранения.
В результате взрыва пострадали четыре человека
Инцидент произошел 9 ноября в 07.44 по местному времени недалеко от города Темекьюла в Южной Калифорнии. На борту летательного аппарата находились пять человек. Четверо из них получили различные травмы и ожоги и были госпитализированы, передает РИА «Новости».
Пока не известно, что стало причиной взрыва. Совет по безопасности на транспорте США (NTSB) займется расследованием инцидента.
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Инцидент произошел в местности, известной своими красивыми ландшафтами и виноградниками. Туристы регулярно приезжают сюда, чтобы полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полета.
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