Филиппинский тайфун движется на Вьетнам: более 100 тысяч человек эвакуируют

Власти Вьетнама начали эвакуацию жителей прибрежных районов восточной части страны в связи с приближением тайфуна "Хайян", жертвами которого на Филиппинах стали более 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.

Согласно прогнозам метеорологов, тайфун достигнет побережья Вьетнама со стороны Южно-Китайского моря в воскресенье. Власти страны уже закрыли учебные заведения в прибрежных районах, эвакуируют более 100 тысяч человек.

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В настоящий момент циклон движется от Филиппин на северо-запад в сторону Вьетнама со скоростью 35 километров в час, и как ожидается, ослабший тайфун вновь наберет силу.