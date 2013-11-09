ФБР ищет создателя программы для слежки за любовниками

Как передает ВВС, по данным ФБР, Карлос Энрике Перес-Мелара управляет сайтом, который позволяет клиентам "поймать загулявшего возлюбленного", установив на компьютере последнего вредоносную программу. Перес-Мелара предлагает элегантный способ доставки вируса на компьютер жертвы. Для этого клиент сайта должен отправить своему возлюбленному поздравительную открытку, при открытии которой программа сама установится на компьютер, пишет РИА Новости.

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Стоимость услуги составляла около 90 долларов. Около тысячи человек стали клиентами Перес-Мелары и заразили разработанным им вирусом две тысячи компьютеров. В 2005 году хакеру были предъявлены обвинения в создании, рекламировании и распространении подслушивающих устройств и незаконной прослушке электронных коммуникаций. Но пока ему удается скрываться от американских властей.

По версии ФБР, Перес-Мелара осуществлял свою преступную деятельность еще 2003 году, когда жил в США по студенческой визе. Последний раз хакера, которому сейчас 33 года, видели в Сальвадоре. ФБР предлагает 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к его аресту.

ФБР в начале недели обнародовало обновленный список разыскиваемых киберпреступников. Среди них оказались двое граждан России — Алексей Белан и Андрей Тааме.