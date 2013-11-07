В ДТП в Египте пострадали шестеро иностранцев, в том числе украинец
15:25, 07 ноября 2013Мир
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Шестеро иностранных граждан пострадали сегодня в ДТП в Египте, в том числе украинец.
В ДТП в Египте пострадал украинец / Фото: atn.ua
Авария произошла на трассе между Каиром и Александрией. По информации полиции, у микроавтобуса с иностранцами, следовавшего в египетскую столицу, на полном ходу лопнула покрышка.
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Водитель не справился с управлением, машину занесло, и на большой скорости она въехала в двигавшийся в том же направлении грузовик. Водитель погиб на месте, передает ИТАР-ТАСС.
Среди пострадавших - 40-летний россиянин, украинец, а также гражданка Румынии, двое поляков и филиппинец.
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