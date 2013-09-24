В ДТП в Египте пострадали двое украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его данным, 23 сентября в Южном Синае, в 230 километрах от города Шарм-эль-Шейх, в районе монастыря Сан-Катрин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил иностранных туристов.

Читайте также: В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В результате аварии пострадали 10 туристов, в том числе двое граждан Украины, которые получили незначительные травмы, проинформировал Перебыйнис.

Теперь граждане Украины находятся в больнице города Шарм-эль-Шейх, им была предоставлена необходимая медицинская помощь. Ожидается, что в ближайшее время они будут выписаны из больницы.

Все расходы, связанные с предоставлением украинцам медицинского обслуживания, будут покрываться за счет страховой компании, отметил Перебыйнис.