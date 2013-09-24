В ДТП в Египте пострадали двое украинцев
В Египте в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое граждан Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
По его данным, 23 сентября в Южном Синае, в 230 километрах от города Шарм-эль-Шейх, в районе монастыря Сан-Катрин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил иностранных туристов.
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В результате аварии пострадали 10 туристов, в том числе двое граждан Украины, которые получили незначительные травмы, проинформировал Перебыйнис.
Теперь граждане Украины находятся в больнице города Шарм-эль-Шейх, им была предоставлена необходимая медицинская помощь. Ожидается, что в ближайшее время они будут выписаны из больницы.
Все расходы, связанные с предоставлением украинцам медицинского обслуживания, будут покрываться за счет страховой компании, отметил Перебыйнис.