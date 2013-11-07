На МКС отправился новый экипаж

«7 ноября 08 ч. 14 мин. 15 сек. мск со стартового комплекса площадки 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур пусковыми расчётами предприятий ракетно-космической промышленности России произведён успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз ТМА-11М».

В 08 ч. 23 мин. ТПК «Союз ТМА-11М» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на орбите искусственного спутника Земли. На борту космического корабля экипаж 38/39-й экспедиции МКС в составе командира космонавта Роскосмоса Михаила Тюрина и бортинженеров Рика Мастраккио (НАСА) и Коичи Вакаты (ДжАКСА). Позывной экипажа «Восток».

Дальнейшее сближение и стыковка ТПК «Союз ТМА-11М» с Международной космической станцией (МКС) будет производиться за счёт работы двигательной установки корабля.

Для выведения и стыковки ТПК «Союз ТМА-11М» с МКС запланирована четырехвитковая схема, которая впервые была использована при запуске ТПК «Союз ТМА-08М» 29 марта 2013 года.

Планируемое время стыковки корабля с МКС 14 ч. 31 мин. мск 7 ноября. Новый экипаж доставит на МКС олимпийский факел, который 9 ноября вынесут в открытый космос находящиеся сейчас на МКС космонавты Роскосмоса Олег Котов и Сергей Рязанский.