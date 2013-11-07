Президент Аргентины возвращается к работе после операции на мозге

Об этом сообщило интернет-издание Infobae со ссылкой на источники в официальных кругах.

Ожидается, что в ближайшее время Киршнер посетит госпиталь Фавалоро, где ей была сделана операция, для проведения компьютерной томографии и кардиологических исследований перед выпиской, пишет РИА Новости.

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По данным врачей, ее состояние и настроение "оптимальные".

Официальные лица прогнозируют, что ее возвращение к исполнению рабочих обязанностей будет постепенным — в первые дни Киршнер будет работать как из своего кабинета в Дворце правительства, так и из своей резиденции "Кинта де Оливос" под Буэнос-Айресом.

В свою очередь, глава кабинета министров Хуан Мануэль Абаль Медина сообщил, что Киршнер уже общается с министрами и находится в курсе повестки дня.

Операция по удалению черепной гематомы была проведена 8 октября. После этого врачи прописали президенту восстановительный период длиной в месяц.