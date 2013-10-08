Президент Аргентины перенесла операцию на мозге

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер перенесла операцию по удалению сгустка крови из головного мозга.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в августе она получила травму головы, и 5 октября у нее была обнаружена гематома. Она жаловалась на онемение в руке, и врачи рекомендовали немедленную операцию.

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Ожидается, что Президент Аргентины пробудет в больнице неделю. До операции она принимала активное участие в избирательной кампании в преддверии выборов в конгресс, которые намечены на конец октября.