Россия, Казахстан и Туркмения построят новый газопровод

Россия, Казахстан и Туркмения подписали сегодня в Москве межправительственное соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода.

По нему туркменский газ пойдет в обход Каспийского моря вдоль его восточного побережья по новым трубопроводным артериям, которые вольются в газотранспортную систему России.

"Газопровод будет построен до конца 2010 года", - сказал глава Минпромэнерго РФ Виктор ХРИСТЕНКО. Новый газопровод на 20 млрд. куб. м увеличит существующие мощности по экспорту туркменского газа в Россию, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Соглашение подписано в присутствии президентов РФ и Казахстана Владимира ПУТИНА и Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Из Туркмении прибыла представительная делегация во главе с исполнительным директором государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Байраммурадом МУРАДОВЫМ.

Перед подписанием документа сегодня В.ПУТИН и Н.НАЗАРБАЕВ провели телефонный разговор с президентом Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ, обсудив газопроводную тему. Вопросы ТЭК В.ПУТИН затронул также накануне и в телефонной беседе с узбекским президентом Исламом КАРИМОВЫМ. Узбекистан является еще одним крупным энергетическим игроком в регионе.

Как сообщал УНИАН, лидеры трех стран - России, Казахстана и Туркмении - в мае этого года договорились о строительстве Прикаспийского газопровода, который призван обеспечить углубленное сотрудничество между государствам в области поставок и транспортировки газа, добываемого на территории Туркмении и Казахстана. В начале декабря правительство РФ одобрило соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода.

Стороны отметили, что строительство газопровода, призванного стать еще одним маршрутом доставки туркменского газа на мировой рынок, отвечает интересам как стран-участниц проекта - Туркменистана, Казахстана и России, так и интересам потребителей энергоресурсов.

22 ноября в Ашхабаде на то время премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина вместе с Туркменистаном, Россией и Казахстаном намерена участвовать в строительстве Прикаспийского газопровода.

Он сообщил, что обсудил этот вопрос на встрече с Президентом Туркменистана Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

"Украина внесла свои предложения по развитию этой системы. Мы этот вопрос конкретизировали и думаем, что это будет темой переговоров в ближайшее время", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, получение Украиной газа по прямым контрактным поставкам из Туркменистана возможно в случае участия ее в разработке газовых месторождений на шельфе Каспийского моря.

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что существующая нормативная база пока не позволяет перейти на прямые контрактные поставки.