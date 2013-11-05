Бизнесмен раскрыл секреты ВМС США за билеты на Леди Гагу и проституток
02:55, 05 ноября 2013Мир
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Бизнесмен из Малайзии по прозвищу "Толстый Леонард" обвиняется в раскрытии тайных данных ВМС США в обмен на билеты на концерт Леди Гаги и проституток
Бизнесмен раскрыл секреты ВМС США за билеты на Леди Гагу и проституток
Компания бизнесмена обслуживала корабли США в течение 25 лет, контракт был прерван. Отмечается, что компания обманула ВМФ на $10 млн всего за один год работы в Таиланде.
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В сговоре также участвовал командующий ВМС Майкл Мизевич, он арестован, сообщает Газета.ру со ссылкой на Sky News..
Никто из задержанных не признал свою вину, слушания назначены на 8 ноября. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.
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