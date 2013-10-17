СМИ: Главу спецслужб США могут отправить в отставку весной 2014 года

Генерал армии Кит Александер, директор агентства национальной безопасности США (АНБ), чьи сотрудники, согласно публикациям Эдварда Сноудена, ведут слежку за гражданами и руководством стран по всему миру, уйдет в отставку в ближайшие месяцы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в военных кругах, передает РИА Новости.

Сообщается, что Александер уже принял решение и оставит свой пост в период с марта по апрель 2014 года. Также ожидается, что до конца года АНБ покинет заместитель директора Джон Инглис (John Inglis). Генерал Александер занимает должность директора АНБ с апреля 2005 года.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность директора АНБ источник агентства назвал вице-адмирала Майкла Роджерса (Michael Rogers), которой в настоящие время возглавляет 10-й флот ВМС США - Киберкомандование ВМС. Штаб 10-го флота, как и штаб-квартира АНБ находятся на военной базе "Форт-Мид"в штате Мэриленд. Официальные представители разведывательного ведомства данную информацию не комментируют. Ранее сам Александер заявлял, что допускает возможность своего ухода весной следующего года.

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После разоблачений, которые опубликовал Сноуден, АНБ подверглось резкой критике как внутри страны, так как осуществляло слежку за гражданами США, так и со стороны иностранных государств, где разведка велась в отношении правительств и крупных компаний. Наиболее серьезные скандалы произошли с Бразилией, чей президент Дилма Руссефф отказалась от визита в США, а также с Германией, руководство которой сочло, что подобные публикации угрожают срокам установления Трансатлантической зоны свободной торговли.

Сноуден в 2013 году распространил информацию о программах слежки американских спецслужб, в США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений. Он прибыл в Россию в июне этого года транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту "Шереметьево". Первого августа Сноудену было предоставлено убежище в России сроком на год.