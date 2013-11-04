Аэропорт в США эвакуирован из-за сообщения об угрозе

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей аэропорта и полицию.

По данным телеканала CNN, сообщение об угрозе поступило в аэропорт около 16.00 воскресенья по местному времени (00.00 понедельника кск). Какого характера была угроза, не уточняется.

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Как заявил Ассошиэйтед Пресс представитель ФБР Пол Даймонд, в терминале аэропорта работали саперы и полицейские следователи.

Однако полицейские не обнаружили угроз безопасности в терминале аэропорта.

Как сообщает NBC, около 18.00 воскресенья (2.00 понедельника кск) власти аэропорта объявили, что тревога оказалась ложной. Сейчас пассажиры и сотрудники международного аэропорта возвращаются в терминал. В результате инцидента ряд авиарейсов были задержаны, семь входящих рейсов были перенаправлены в аэропорты Хантсвилла, Нэшвилла, а также столицы штата, города Монтгомери.

По материалам РИА Новости