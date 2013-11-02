Полиция назвала имя открывшего стрельбу в аэропорту Лос-Анджелеса

В сумке, в которой Чьянчья принес в аэропорт оружие, были обнаружены материалы антиправительственного характера, заявили в интервью NBC News представители полиции. О каких именно материалах идет речь, они уточнять не стали, сообщает Лента.ру.

Собеседники телеканала также рассказали, что Чьянчья в ходе перестрелки в аэропорту был тяжело ранен, врачи оценивают его состояние как критическое.

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В свою очередь Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в сумке стрелявшего была найдена написанная от руки записка, из которой следовало, что он намерен «убить TSA (сотрудники Управления транспортной безопасности, — ред.) и свиней».

Стрельба в третьем терминале международного аэропорта Лос-Анджелеса была открыта в пятницу, 1 ноября, около 09:30 по местному времени (около 20:30 по местному времени). Как сообщил глава полиции аэропорта, один из вошедших в терминал вынул из своей сумки штурмовую винтовку и открыл огонь.

Данные о пострадавших в результате стрельбы в аэропорте разнятся. Так, представители полиции Лос-Анджелеса сообщили, что один сотрудник Управления транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) погиб, еще два человека получили ранения. Глава пожарного департамента Лос-Анджелеса, в свою очередь, сообщил о семерых раненых в аэропорту, шестеро из которых доставлены в городские больницы.

Правоохранительные органы пока не называют никаких возможных мотивов открывшего стрельбу. Известно лишь, что он действовал в одиночку.

Из-за стрельбы в аэропорту Лос-Анджелеса из второго и третьего терминалов были эвакуированы несколько сотен человек. Аэропорт Лос-Анджелеса временно прекратил отправлять рейсы, что привело к сбою в расписании полетов на всей территории США, отмечает Associated Press.

О произошедшем в международном аэропорту Лос-Анджелеса был поставлен в известность президент США Барак Обама. Выступая на пресс-конференции в Белом доме спустя несколько часов после стрельбы в аэропорту Обама, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что ему известно о произошедшем. Однако от каких-либо дальнейших комментариев на эту тему Обама воздержался.