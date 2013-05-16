СМИ: Лазаренко останется в США

Ожидается, что до конца месяца Павел Лазаренко выйдет на свободу после полугодичного пребывания в камере миграционного изолятора в калифорнийском городке Аделанто.

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- Мы надеемся, что до конца месяца решится вопрос о статусе Павла Ивановича и суд предоставит ему право временного проживания в США. Ведь в Украину ему возвращаться нельзя, нет соответствующих условий, - рассказал "Комсомольская правда в Украине" заместитель главы партии "Громада" Олег Оленюк.

Планы Павла Лазаренко на воле пока не известны. Скорее всего, все свободное время он посвятит семье, отмечает КП.

Справка УНИАН. Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом, и провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что боится за свою жизнь.

Американская прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке похищенных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

1 ноября 2012 года завершился срок его заключения в США. 24 октября в 2012 г. адвокат Марина Долгополая заявила, что ее клиент вернется в Украину, однако конкретные сроки прогнозировать она не берется.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Лазаренко будет арестован, как только окажется на территории Украины.

8 ноября в 2012 г. Долгополая сообщила, что Лазаренко подал ходатайство в Иммиграционный суд города Сан-Франциско о предоставлении ему временного статуса на право пребывания на территории США. Она отметила, что в данное время П.Лазаренко находится в государственном заведении, которое используется иммиграционной службой США для содержания лиц, в отношении которых решаются вопросы о праве пребывания на территории этой страны.

18 января 2013 генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году, и экс-премьеру Юлии Тимошенко вручено извещение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

15 мая суд в режиме видеоконференции допросил бывшего помощника и бизнес-партнера Лазаренко Петра Кириченко, который проживает в США. Кириченко заявил, что лично передал Александру Мильченко по прозвищу «Матрос» деньги за убийство Щербаня. «Он позвонил и сказал, что он выполнил работу для Тимошенко и Лазаренко. Сказал, что это очень серьезно, и сказал, за что именно, — убийство Щербаня», - сказал Кириченко.

Кириченко утверждает, что Лазаренко передал ему полмиллиона долларов наличными из собственного сейфа, которые он сразу же отвез Мильченко.

После допроса первый заместитель начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Олег Пушкарь заявил, что ГПУ хочет допросить Лазаренко в деле об убийстве Щербаня.