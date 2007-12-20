Guardian: США избрали человеком года свое наказание (фото)

Избрание президента России Владимира Путина человеком года по версии журнала Time можно считать похвалой. Как пишет газета The Guardian, такой титул был дарован Путину американцами, несмотря на то, что российский лидер фактически стал наказанием США, осмеяв мощь Америки, раскритиковав американскую систему ПРО и нелестно отзываясь об этой стране.

Газета.ру