Журналист Guardian: шпионаж США является попыткой усилить мировое влияние

Выступая в комитете сената Бразилии, который занимается расследованием фактов слежки спецслужб США, Великобритании и Канады за бразильским президентом Дилмой Руссефф, Гринвальд назвал ложью заявления представителей американской администрации о том, что программы слежки якобы были направлены на борьбу с терроризмом, пишет РИА Новости.

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Ранее Гринвальд на основе документов, полученных от экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, выступил с разоблачениями промышленного шпионажа США в отношении бразильского нефтяного гиганта Petrobras. Кроме того, из документов следовало, что США перехватывали электронную переписку и телефонные переговоры Руссефф. Сама президент, выступая на Генассамблее ООН, назвала эти действия нарушением суверенитета ее страны, которое не может быть оправдано борьбой с терроризмом. Кроме того, лидер Бразилии отменила визит в США, намеченный на 23 октября.

В сентябре президент США Барак Обама в телеобращении к гражданам страны озвучил концепцию "исключительности США". По его мнению, таким образом можно оправдать вмешательство Вашингтона в дела других стран. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, в статье в газете New York Times настаивал на равенстве всех народов и предупредил о негативных последствиях применения доктрины исключительности одного государства.