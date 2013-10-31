Математик создал онлайн-карту рождаемости и смертности в мире (видео)

По словам ученого, сначала его просто интересовала картина рождений и смертей. Однако впоследствии он заинтересовался созданием глобальной карты, которая бы позволила в реальном времени отслеживать данные, сообщает ТСН.

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С помощью технологий, в частности, использования d3.js и JavaScript библиотеки "Нью-Йорк Таймс", разработчики смогли получить нужный результат.

Напомним, сегодня на Земле живет более семи миллиардов человек, тогда как в 1950 году землян было всего 2,5 миллиарда. По оценкам Бюро переписи населения США, через 30 лет на планете будет жить уже 9 миллиардов человек.

Онлайн-карту рождаемости и смертности можно посмотреть здесь.