Математик создал онлайн-карту рождаемости и смертности в мире (видео)

12:32, 31 октября 2013
Мир
3099 0

Брэд Лион, который имеет докторскую степень в области математики, разработал визуальную карту мира, на которой в режиме онлайн появляется информация о рождаемости и смертности во всех странах

Ученый создал онлайн-карту рождаемости / Фото : live-connection.ru

По словам ученого, сначала его просто интересовала картина рождений и смертей. Однако впоследствии он заинтересовался созданием глобальной карты,  которая бы позволила в реальном времени отслеживать данные, сообщает ТСН.

По теме: Украинцы продолжают вымирать - осталось 45 с половиной миллионов

С помощью технологий, в частности, использования d3.js и JavaScript библиотеки "Нью-Йорк Таймс", разработчики смогли получить нужный результат.

Напомним, сегодня на Земле живет более семи миллиардов человек, тогда как в 1950 году землян было всего 2,5 миллиарда. По оценкам Бюро переписи населения США, через 30 лет на планете будет жить уже 9 миллиардов человек.

Онлайн-карту рождаемости и смертности можно посмотреть здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter