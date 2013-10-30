Генсек ООН осудил продолжение Израилем строительства в Восточном Иерусалиме

"Любые меры, которые предопределяют вопросы об окончательном статусе (Иерусалима), не будут признаны международным сообществом. Поселенческая деятельность противоречит международному праву и представляет собой помеху для мира ", — говорится в заявлении Несирки, распространенном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

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По словам Несирки, генсек ООН "понимает, что Израилю трудно дался шаг по освобождению палестинских заключенных перед лицом внутренней оппозиции, и признателен за этот жест". При этом он призвал палестинцев и израильтян "продолжить переговорный процесс и воздержаться от действий, которые подрывают взаимное доверие".

Израиль объявил о продолжении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме вскоре после освобождения 26 палестинских заключенных.