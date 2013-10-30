После урагана в Эстонии более 30 тысяч домов остались без электричества

Более 30 тысяч домов в Эстонии остаются без электричества после шторма "Святой Иуда", электрикам удалось восстановить электроснабжение 64 тысяч домохозяйств.

Как сообщает РИА Новости, по данным обслуживающего распределительные электросети предприятия Elektrilevi, большая часть оставшихся без электроснабжения домов расположена в Тартуском, Вильяндиском и Пярнуском уездах, где порывы ветра превышали 30 м/сек.

Устранением неисправностей занимаются 185 бригад электриков. Главная причина нарушения электроснабжения - упавшие на провода линий электропередач деревья.

По теме: Эстония готовится встретить ураган "Святой Иуда"

Повреждения линий среднего напряжения Elektrilevi надеется устранить к пятнице, но повреждениями линий низкого напряжения будет заниматься до следующей недели.

В нескольких городах и районах Эстонии ветер снес или повредил крыши школ, детских садов и частных домов, перевернул павильоны автобусных остановок, по всей стране сломано несколько сотен деревьев. Люди в результате шторма не пострадали.