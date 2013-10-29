Обама отдал распоряжение не вести прослушивание в штаб-квартире ООН - СМИ

Как сказал сегодня один из представителей американской администрации, такое решение было принято недавно в результате общего пересмотра всех разведывательных программ США, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Президент США распорядился начать проверки зарубежной деятельности АНБ. В интервью журналистам американских телеканалов Эй-би-си и ”Фьюжн” он заявил сегодня, что это необходимо, чтобы удостовериться, что имеющийся у этой службы технический потенциал для осуществления слежки и перехвата информации находится под должным контролем.

Вместе с тем Обама отказался уточнить, был ли он в курсе того, что сотрудники АНБ прослушивали телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, указав, что эта информация является засекреченной.

Напомним, бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал журналистам The Guardian и The Washington Post секретные документы, в которых сообщалось о слежке американских спецслужб за иностранными гражданами и интернет-пользователями. В июле Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны, получил временное убежище в России.

24 октября стало известно, что посол США в Германии вызван в местный МИД из-за подозрений в прослушивании мобильного телефона канцлера Ангелы Меркель американскими спецслужбами. Информация о слежке за Меркель появилась в немецкой газете Der Spiegel, которая ранее сообщала, что АНБ получило доступ к почте президента Мексики.

23 октября президент США Барак Обама в телефонном разговоре заверил Меркель, что ее телефон не прослушивался. Тем временем в итальянской прессе появились сообщения, что АНБ и Британский центр правительственной связи (GCHQ) отслеживали внутреннюю коммуникацию правительства и военных ведомств Италии, а также прослушивали телефонные разговоры рядовых граждан Италии. Несколькими днями ранее стало известно о массовой слежке за французскими гражданами.