Турция открывает железнодорожный тоннель под Босфором

Церемонию открытия проведут президент Турции Абдуллах Гюль и премьер-министр Тайип Эрдоган, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Стамбул для участия в церемонии, которая приурочена к 90-й годовщине создания Турецкой Республики, прибыл глава правительства Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Румынии Виктор Понта, члены правительств Азербайджана, Афганистана, Болгарии, Грузии, Испании, Молдавии.

Проект "Мармарай" стартовал девять лет назад и изначально позиционировался Турцией как стратегический. Его строительством занимался турецко-японский консорциум. Японская сторона разрабатывала секции тоннеля с учетом уникальных особенностей проекта и условий прокладки трассы. Общая стоимость магистрали с учетом подъездных путей, соединения с ней уже существующих автодорог и инфраструктуры составляет около 5 млрд долларов.

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Длина туннеля составляет 13,6 км, а пролегает он на глубине 56 метров под землей. Благодаря этой трассе, которой, по расчетам властей, будет пользоваться около 1,2 млн человек ежедневно, значительно сократится время поездки из азиатской в европейскую часть мегаполиса и обратно. В среднем на это будет уходить не более часа, а непосредственно пересечение пролива от момента покупки билета /его стоимость составляет 1 доллар/ на станции до выхода с другой стороны пролива займет всего несколько минут. Транспортная проблема стала настоящим бичом Стамбула, где в пробках перед мостами через Босфор люди могут тратить по несколько часов.

"Мармарай" эффективно интегрирован в существующую инфраструктуру города, которая специально для обслуживания этой магистрали получила более 1,4 тыс дополнительных автобусов.

Впервые идея туннеля через Босфор была высказана еще во второй половине XIX века, когда султану Абдул-Меджиду был предложен проект туннеля из металла под дном пролива, созданный французским инженером Жаком Прео. Позднее султану предлагались и другие чертежи, но реализация проекта упиралась в технические трудности. Нынешнее турецкое руководство считает "Мармарай" не только локальным транспортным проектом, но видит в нем связующее звено железнодорожных систем европейского и азиатского континентов - от Лондона до Пекина.