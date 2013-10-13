Из-за урагана в Индии погибли 14 человек, эвакуировано около миллиона

Жертвами урагана "Файлин", обрушившегося в субботу вечером на штаты Орисса и Андхра-Прадеш на восточном побережье Индии, стали 14 человек.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал IBN, большинство из погибших были раздавлены упавшими деревьями. При этом 13 из 14 человек погибли в Ориссе, где удар стихии был значительно сильнее, чем в Андхра-Прадеш.

Вечером в субботу на индийские штаты Орисса и Андхра-Прадеш обрушился ураган «Файлин». Высота волн составляла в некоторых районах около 3,5 метра, скорость ветра - около 200 километров в час. Ураган сопровождался сильными дождями. Представители властей заявляют, что стихия принесла меньше разрушений, чем ожидалось.

В настоящее время ураган теряет силу, уходит от побережья вглубь страны, скорость ветра составляет около 55-65 километров в час.

Как заявил Индийский метеорологический департамент, «худшее уже позади». Сейчас ведется работа по ликвидации последствий урагана, в ней активно участвуют военные. Принимаются меры для восстановления подачи электроэнергии.

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Ураган, тем не менее, нанес серьезный урон побережью - свалены деревья, перевернуты автомобили, повреждены крыши многих домов (в основном, речь идет о соломенных и тростниковых крышах), сорваны линии электропередачи.

Самый сильный удар стихии принял на себя округ Ганджам в Ориссе. Сообщается, что в Андхра-Прадеш затоплены 5 или 6 деревень, ураганный ветер нанес серьезный урон кокосовым плантациям, вода залила некоторые банановые плантации. Всего от циклона могли пострадать около 300 тысяч гектаров сельхозугодий.

Власти перед ураганом провели самую масштабную за последних 20 лет эвакуацию населения. Всего было эвакуировано, по разным данным от 800 до 900 тысяч человек. Это, как отмечают местные СМИ, помогло избежать многочисленных жертв.