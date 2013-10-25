В Японии эвакуируют сотрудников АЭС Фукусима после землетрясения
21:50, 25 октября 2013Мир
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Власти Японии эвакуируют сотрудников АЭС Фукусима после землетрясения у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло к востоку от побережья Японии. Эпицентр располагался более чем в 320 километрах от берега Японии.
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Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
На восточном побережье Японии было зафиксировано слабое цунами.
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