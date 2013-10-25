Онищенко считает, что Роспотребнадзор будет работать эффективно и без него

При этом Онищенко пообещал, что, несмотря на уход с поста в ведомстве, будет наблюдать за его деятельностью, сообщает РИА Новости.

23 октября стало известно, что Онищенко освобожден от должности главы Роспотребнадзора и назначен помощником премьер-министра России.

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Исполняющим обязанности руководителя ведомства стала заместитель Онищенко Анна Попова.

Помощник вице-премьера РФ Ольги Голодец Алексей Левченко заявил, что вопрос расформирования Роспотребнадзора не рассматривается.

"На самом деле, это не зависит от человека, хотя, может быть, какой-то элемент индивидуальности носит. Существование того или иного ведомства в нашей стране проистекает из тех объективных причин, которые имеются на данном этапе развития общества", - сказал Онищенко в эфире телеканала "Дождь", отвечая на вопрос, будет ли расформировано это надзорное ведомство после его отставки.

"Поскольку я уже не в этом ведомстве, я буду не руководить, а следить. Хотя это не юридический термин, но, наверное, самый удачный", - сказал Онищенко.