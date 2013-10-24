Болгария отгораживается от Турции
16:19, 24 октября 2013Мир
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Болгарская армия начала строить 30-километровый забор на границе с Турцией для усиления контроля над потоком беженцев, прибывающих в страну из стран Ближнего Востока и Северной Африки
Болгария отгородится от сирийских беженцев из Турции
Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-центре болгарского министерства обороны.
"В соответствии с мерами, предложенными министром обороны Ангелом Найденовым, ведется работа по восстановлению дорог на участке между населенными пунктами Лесово и Крайново на государственной границе с Турцией. Эти меры связаны со строительством инженерно-технического сооружения", - отметили в оборонном ведомстве, сославшись на решение правительства.
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Согласно последним данным МВД республики, на территории Болгарии находятся около 8 тысяч беженцев, большинство их которых являются гражданами Сирии.
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