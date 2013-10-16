Болгария построит стену на границе с Турцией

Это позволит пограничникам повысить эффективность работы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замминистра МВД республики Васила Маринова.

"Ограждение будет построено не для того, чтобы развернуть беженцев в обратную сторону, мы против такой политики. Это делается для того, чтобы повысить уровень охраны болгарской границы", - сказал замминистра внутренних дел, уточнив, что сооружение обойдется госказне в 5 млн левов (2,5 млн евро).

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21 октября состоится внеочередное заседание правительства, на котором будет рассмотрено выделение 27 млн левов (13,5 млн евро) для контроля обстановки с прибывающими мигрантами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным болгарского МВД, на территории страны сейчас находятся 6,5 тысяч беженцев, большинство из которых являются гражданами Сирии.