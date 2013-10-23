В Таиланде автобус с туристами сорвался в пропасть, погибли 17 человек
20:18, 23 октября 2013Мир
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По меньшей мере 17 человек погибли, еще не менее десяти получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом, произошедшем сегодня в провинции Чианграй на севере Таиланда.
Автобус сошел с трассы и упал в пропасть
Как передает ИТАР-ТАСС, по данным местной полиции, у транспортного средства отказали тормоза. Автобус сошел с трассы и сорвался в глубокий обрыв.
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В автобусе находились туристы, принимавшие участие в религиозной церемонии и следовавшие из провинции Чианг Рай в город Чиангмай.
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