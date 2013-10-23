В Таиланде автобус с туристами сорвался в пропасть, погибли 17 человек

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным местной полиции, у транспортного средства отказали тормоза. Автобус сошел с трассы и сорвался в глубокий обрыв.

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В автобусе находились туристы, принимавшие участие в религиозной церемонии и следовавшие из провинции Чианг Рай в город Чиангмай.