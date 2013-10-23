Около 4 тысяч полицейских вышли на акцию протеста в Брюсселе

Около 4 тысяч бельгийских полицейских в Брюсселе вышли на акцию протеста против физического насилия, которому они подвергаются во время несения службы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в последнее время в бельгийской столице и других городах страны участились случаи, когда злоумышленники оказывают сопротивление полицейским во время задержания и даже в ходе проверки документов, а иногда даже подвергают побоям.

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"К сожалению, нами отмечен рост досье по фактам насилия, которому подвергаются полицейские", - сказал журналистам представитель полицейского профсоюза. По его словам, также растет число случаев, когда стражи порядка, получают серьезные травмы и ранения.

Главы МВД и Минюста Бельгии еще в декабре прошлого года пообещали принять комплекс из 13 мер, направленных на недопущение насилия в отношении полицейских, однако, согласно утверждению профсоюзов, из них выполнены лишь три. О том, что это за меры, не сообщается.