Во Франции более 12 тысяч полицейских и пожарных выгнали чистить снег

Около 12,4 тысячи пожарных-спасателей, полицейских и жандармов, а также военные и энергетики работают над ликвидацией последствий мощного снегопада, который обрушился на север Франции, заявил министр внутренних дел Мануэль Вальс, сообщают РИА «Новости».

Сильный снегопад в понедельник и во вторник парализовал движение на севере Франции - дороги перекрыты, остановлено движение высокоскоростных поездов TGV, Thalys (в Бельгию) и Eurostar (в Великобританию), отменены сотни авиарейсов. Из-за неполадок электросетей около ста тысяч человек остались без света.

"В настоящее время мобилизованы двенадцать тысяч четыреста пожарных спасателей, полицейских и жандармов, в том числе пять подразделений сил гражданской безопасности. "В поле" работает тысяча сотрудников ERDF (компания-дистрибьютор электроэнергии)", - сказал М.Вальс, отметив, что задействованы даже военные.

"Эти меры позволят постепенно расчистить дороги и восстановить работу общественного транспорта и электрических сетей", - отметил он. По словам министра, сотни людей по-прежнему находятся в тяжелой ситуации, десятки тысяч человек не получают электричества. Движение скоростных поездов по линии Nord, связывающей Париж с бельгийской границей и тоннелем под Ла-Маншем, приостановлено до утра среды в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе