В Мадриде полиция разогнала массовую акцию протеста (фото, видео)

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на испанские СМИ.

В результате, по данным медиков, пострадали 13 человек, шестеро из которых оказались полицейскими. Все они получили незначительные травмы. Два человека были задержаны.

В демонстрации принимали участие, по разным оценкам, от одной до двух тысяч человек. Они прошли маршем по центру города, перекрыв движение на нескольких улицах. После этого полиция начала разгонять протестующих, применяя против них дубинки.

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Жесткие действия полиции спровоцировали агрессию со стороны демонстрантов. После того как стражи порядка выхватили из толпы участника акции, повалили его на землю и несколько секунд избивали, в полицейских начали кидать бутылки и банки. Некоторые пытались организовать баррикады из мусорных баков. Другие демонстранты призывали своих сторонников успокоиться и прекратить насилие, так как полиция только исполняет приказы вышестоящего начальства.

Акции протеста состоялись также в других городах по всей стране, включая Барселону и Валенсию. Численность участников варьировалась от нескольких сотен до тысячи человек. В Валенсии были задержаны четыре активиста.

Демонстрации были организованы в связи появившимся в прессе компроматом на премьер-министра страны и лидера Народной партии Мариано Рахоя. Его уличили в получении незаконных выплат и сокрытии денег в швейцарских банках. Сам Рахой эти обвинения отрицает. Между тем оппозиция требует, чтобы он дал публичные объяснения перед парламентом и грозит ему вотумом недоверия.