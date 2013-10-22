Президента Венесуэлы планировали убить за 10 тысяч долларов

Глава МВД Венесуэлы в эфире местного радио сообщил также, что посетил Колумбию, где обменялся данными по этому делу с местными разведывательными службами, пишет РИА Новости.

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Ранее власти Венесуэлы раскрыли якобы имевшиеся планы еще одного покушения на Мадуро в рамках операции под названием "Бэйби". Одним из главных организаторов заговора министр МВД назвал Луиса Посаду Каррилеса, находящегося в США и обвиняемого Каракасом и Гаваной в терроризме. Посада Каррилес стоит и за попыткой организации покушения с помощью граждан Колумбии, заверил Торрес, как и экс-президент Колумбии Альваро Урибе.

Два гражданина Колумбии, подозреваемые в причастности к подготовке покушения на Мадуро, были задержаны в Венесуэле в августе. Как заявил тогда Торрес, эти люди в возрасте 18 и 22 лет входили в состав группы из 10 человек, готовивших убийство главы государства. Расследование показало, что у колумбийцев находились две винтовки с оптическим прицелом, фотографии Мадуро и спикера парламента Диосдадо Кабельо, а также комплекты униформы венесуэльской армии.