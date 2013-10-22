Президента Венесуэлы планировали убить за 10 тысяч долларов
Наемники из Колумбии, планировавшие покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, согласились на это дело всего за 20 миллионов колумбийских песо (примерно 10,6 тысячи долларов), сообщил венесуэльский министр внутренних дел Мигель Торрес.
Глава МВД Венесуэлы в эфире местного радио сообщил также, что посетил Колумбию, где обменялся данными по этому делу с местными разведывательными службами, пишет РИА Новости.
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Ранее власти Венесуэлы раскрыли якобы имевшиеся планы еще одного покушения на Мадуро в рамках операции под названием "Бэйби". Одним из главных организаторов заговора министр МВД назвал Луиса Посаду Каррилеса, находящегося в США и обвиняемого Каракасом и Гаваной в терроризме. Посада Каррилес стоит и за попыткой организации покушения с помощью граждан Колумбии, заверил Торрес, как и экс-президент Колумбии Альваро Урибе.
Два гражданина Колумбии, подозреваемые в причастности к подготовке покушения на Мадуро, были задержаны в Венесуэле в августе. Как заявил тогда Торрес, эти люди в возрасте 18 и 22 лет входили в состав группы из 10 человек, готовивших убийство главы государства. Расследование показало, что у колумбийцев находились две винтовки с оптическим прицелом, фотографии Мадуро и спикера парламента Диосдадо Кабельо, а также комплекты униформы венесуэльской армии.