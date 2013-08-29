Президент Венесуэлы: покушение на меня и нападение на Сирию должны были совпасть

"Планы империи" (США) по осуществлению его физической ликвидации одновременно с нападением на САР - "это глобальное наступление на независимые страны, поднявшие стяги многополярного мира, тех, кто хочет мира, независимости и процветания",- заявил сам Мадуро во время выступления в штате Тачира.

Об этом сообщает NEWSru.com.

"Этой империи должен прийти конец, а возродиться она должна на основе ценностей, которые защищал Мартин Лютер Кинг", - добавил он.

Мадуро сообщил, что сценарий покушения разрабатывался по аналогии с 2002 годом, когда нападение США на Ирак должно было совпасть с государственным переворотом и свержением тогдашнего президента Уго Чавеса.

Ранее Мадуро призвал президента США Барака Обаму публично ответить на вопрос, знал ли он о подготовке покушения на него, Мадуро, которое, по данным Каракаса, готовилось на американской территории.

Президент Венесуэлы также призвал международную общественность сделать все возможное, чтобы остановить военное вторжение в САР и не допустить разрушения этой страны. "Нападению на Сирию не может быть оправдания", - отметил он.

На этой неделе венесуэльские власти объявили об аресте двух граждан Колумбии, которым предъявлено обвинение в подготовке покушения на президента Мадуро и спикера парламента Дьосдадо Кабельо.

22-летний Виктор Гече и 18-летний Эрик Уэрта были задержаны в штате Миранда сотрудниками венесуэльской разведки. В распоряжении колумбийцев находились две винтовки АR-15 с лазерными прицелами, большой запас патронов, несколько комплектов военной формы, а также фотографии Мадуро и Кабельо.