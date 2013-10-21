В Индии 17 человек погибли из-за аварии "свадебного" грузовика
11:59, 21 октября 2013Мир
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Еще 28 человек травмировались при падении в ущелье.
Грузовик с гостями скатился с дороги / Фото: sukholeyster.blogspot.com
Грузовик, перевозивший участников свадебной церемонии, в ночь на понедельник рухнул в ущелье в индийском штате Уттаркаханд на севере страны, 17 человек погибли, сообщает РИА «Новости».
В результате аварии, произошедшей на горной дороге в окрестностях города Каладхунги, еще 28 человек получили ранения.
По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за неисправности тормозов.
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Жених и невеста находились в другой машине свадебного кортежа и в инциденте не пострадали.
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