Сомалийских пиратов "выманили" на съемки фильма, чтобы арестовать

Бельгийская полиция провела беспрецедентную операцию по задержанию двух лидеров сомалийских пиратов, которых заманили в Бельгию под предлогом участия в съемках фильма о "пиратах 21 века", сообщает РИА Новости.

Предполагаемый глава группы сомалийских пиратов Мохаммед Абди Хассан по кличке "Aфвейн" (Afweyne) был задержан в субботу полицией в международном аэропорту Брюсселя. ООН называла Абди Хассана одним из самых известных и влиятельных сомалийских пиратов. Он подозревается в том, что руководит преступной группой, которая в 2009 году захватила и в течение более 70 дней удерживала в заложниках экипаж бельгийского судна "Помпеи". Вместе с "Афвейном"по прилете в Брюссель был задержан Мохаммед М. Аден по кличке "Тиисеей" (Tiiceey), которого называют правой рукой Абди Хассана.

По словам федерального прокурора Бельгии Йохана Делмуля, на то, чтобы "выманить"главарей пиратов в Бельгию, ушли месяцы. Видимо, не без помощи сомалийских коллег бельгийцам удалось довести до "Афвейна"ложную информацию, что он приглашен в Бельгию в качестве консультанта для участия в съемках фильма о морских пиратах, одного из персонажей которого объявили его прототипом. Абди Хассан поверил и прилетел в Бельгию со своим доверенным лицом, где их ожидали представители правоохранительных органов.

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За захват судна "Помпеи" и удерживание в заложниках членов его экипажа (по информации СМИ, за их освобождение был уплачен выкуп в два миллиона евро), в Бельгии "Афвейну"грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Он подозревается также в организации захвата в Аденском заливе десятков других торговых судов в период 2008-2013 годов. Заработавший, по оценке ООН, на пиратстве с 2005 года миллионы долларов США Абди Хассан в январе объявил, что он отказывается от преступного бизнеса и намерен попробовать себя в политике.