В России пропал самолет с пьяными гаишниками

На нем после пирушки улетела и предположительно разбилась компания гаишников и их гостей. Об этом пишет Коммерсант.

11 июня ночью с посадочной площадки города Серова произошел несанкционированный взлет самолета Ан-2 с пассажирами, местонахождение которых до настоящего времени не установлено.

По версии следствия, на борту находился командир судна Хатип Кашапов и не менее шести пассажиров. Среди них: 67-летний сторож посадочной площадки Соболев, 30-летний охранник ЗАО «Уфалей-никель», начальник ГИБДД ММО «Серовский», три инспектора Серовской ГИБДД.

Предполагается, что господа Кашапов и Соболев пригласили на аэродром друзей и начали выпивать, а потом решили полетать на самолете. Причем отправились в полет налегке, оставив вещи на аэродроме.

Следственными органами уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

В качестве основных следствие рассматривает несколько версий аварии, в которую мог попасть Ан-2: техническая неисправность, нарушение пилотом правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, угон воздушного судна и не соответствующие полету метеоусловия.

В поиске пропавшего самолета задействованы 70 полицейских, 7 сотрудников МЧС, 2 самолета и вертолет. Обследована местность площадью 2 тыс. кв. м, 13 июня планируется обследовать еще 8 тыс. кв. м. Кроме того, проверены пять взлетно-посадочных площадок, на которые Ан-2 теоретически мог приземлиться, но там его обнаружено не было.