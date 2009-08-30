Израиль нанес авиаудар по подземным туннелям

Израильские ВВС нанесли авиаудар по одному из подземных туннелей, расположенных в секторе Газа, передает Reuters. Непосредственной целью удара явился небольшой дом, расположенный в 1,5 км от границы с Египтом, в котором и находился вход в туннель.

По заявлению израильских военных, авиационный удар был нанесен в ответ на обстрел юга страны со стороны сектора Газа, цель была поражена.

Подземные туннели, вырытые между территориями сектора Газа и Египтом, используются палестинцами для нелегальной доставки оружия, боеприпасов, а также продовольствия и предметов первой необходимости.

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