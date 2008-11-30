Террористы планировали убить 5 тысяч человек в Мумбаи

Исламисты, совершившие атаку на индийский город Мумбаи, собирались уничтожить около 5 тыс. человек.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главного министра штата Махараштра Р. Р. ПАТИЛ, передает Газета.Ru.

«Мы обнаружили у террористов ручные гранаты и бомбы. Основываясь на сегодняшних результатах расследования, мы считаем, что боевики планировали уничтожить не меньше 5 тысяч человек», - сказал он.

Как сообщалось, серия терактов в Мумбаи произошла вечером 26 ноября. Группа террористов открыла огонь по мирным жителям на железнодорожном вокзале и в популярном ресторане. Боевики захватили заложников в гостиницах "Оберой" и "Тадж Махал", а также в городской больнице и в Еврейском культурном центре.

В результате нападения террористов погибли 174 человека, в том числе иностранные граждане. Операция по освобождению заложников была завершена утром 29 ноября. Ответственность за теракты в Мумбаи взяла на себя малоизвестная группировка "Деккан муджахидин". Правоохранительные органы Индии склоняются к версии, что за нападением стоят боевики из пакистанских экстремистских группировок.