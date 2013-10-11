Ситуация в США – это ужас без конца, - экс-замглавы НБУ

Об этом в ходе круглого стола «Финансовое будущее США» в Институте Горшенина заявил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Я согласен, что Украина на фоне США, у которых государственный долг превышает 100% ВВП, чувствует себя очень даже неплохо. Наш внутренний и внешний долг находится на уровне ниже 37% ВВП. Но тоже правда, что в отличие от США у нас нет печатного станка, который мы могли бы включить, напечатать гривну и раздавать ее по всему миру", - сказал эксперт, подчеркнув, что вследствие этого украинская экономика не может все время «жить в долг».

Помимо этого, Устенко посоветовал осторожнее раздавать обещания о финансировании социальных инициатив: "Одно дело обещать населению удерживать низкие тарифы на газ, но возникает вопрос: а у нас деньги есть на это или надо жертвовать чем-то?", - поинтересовался эксперт.

"Следующий важный урок, который должна усвоить для себя Украина, это то, что надо смотреть на постоянно меняющиеся условия в мировой экономике. Наша украинская экспортно ориентированная экономика, которая может думать, что она не сильно зависит от США, в принципе от них зависит", - подчеркнул он.

Устенко уверен, что в США возможны два сценария разрешения долгового кризиса, каждый из которых предполагает поднятие планки госдолга. "Первый - за несколько минут до времени "икс" ситуация будет полностью разрешена: планку долга поднимут и отложат реализацию медицинской реформы Obamacare. Второй возможный сценарий - это временно поднять планку и продолжить переговоры", - сказал он.

В свою очередь, бывший заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко считает, что если бы США придерживались рыночной модели экономики, то дефицит бюджета уже давно бы привел к банкротству американских властей. Тогда как нынешняя модель отодвигает это. "Если в 1930-х годах был ужасный конец, то сегодня это ужас без конца", - сказал он.

Он напомнил, что дефицит бюджета США уже долгое время покрывается за счет печатного станка. "Это стало пониматься как само собой разумеющееся, потому что дяде Сэму все позволено", - добавил Яременко. К тому же, по этому же пути уже пошли и Европейский центробанк, и Великобритания, и Япония, подчеркнул эксперт.

При этом Сергей Яременко прогнозирует, что если Соединенные Штаты прекратят существующую практику, это приведет к самому серьезному кризису мировой экономики со времен Великой депрессии.