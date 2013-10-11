Республиканцы отмечают прогресс на переговорах с Обамой по бюджету
Сенаторы-республиканцы заявили сегодня после встречи с Президентом Бараком Обамой, что на переговорах по бюджету наметился прогресс.
Об этом журналистам сообщил сенатор от Теннесси Боб Коркер, передает РИА «Новости».
”Мы на пути к решению этого вопроса”, - сказал Коркер.
При этом, по его словам, конкретного законопроекта по решению бюджетного кризиса пока нет.
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В свою очередь, сенатор Сьюзан Коллинс от штата Мейн заявила, что администрация Обамы готова начать с краткосрочного компромисса, а затем искать более длительные договоренности.
”Со стороны администрации есть желание участвовать в переговорах и обратить их в сторону долгосрочного плана”, - сказала Коллинс.
Обама встречался с республиканцами на протяжении примерно полутора часов в пятницу. Обсуждался новый план по выходу из бюджетного и долгового тупика, в котором оказалось федеральное правительство после отказа республиканцев поднять ”потолок” долга и принять бюджет на новый финансовый год.
Как сообщал УНИАН, накануне республиканцы в конгрессе США предложили временно повысить верхнюю планку госдолга, чтобы избежать дефолта.
Спикер палаты представителей Джон Бейнер заявил, что он внесет эту меру на рассмотрение, если Обама согласится продолжить переговоры о бюджете.
Из-за бюджетного кризиса многие государственные учреждения в США не работают уже десять дней.