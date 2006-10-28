Иран объявил о получении обогащенного урана

17:27, 28 октября 2006
Наука и IT
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на втором каскаде центрифуг

Власти Ирана официально объявили о получении первой партии обогащенного урана на втором каскаде газовых центрифуг в Натанце (Natanz).

Заместитель главы иранского агентства по ядерной энергетике Мохаммед Ганнад (Mohammad Ghannad) заявил в субботу в интервью, что комплекс из 164 газовых центрифуг, построенный в Натанце, начал работу две недели назад, передает AFP.

"За время работы на втором каскаде центрифуг было произведено запланированное количество обогащенного урана", - сообщил Ганнад, уточнив, что уран обогащался до уровня в 3-5 процентов.

Результаты, полученные за время работы второго каскада центрифуг, сообщил он, позволили Ирану "вплотную приблизиться к получению обогащенного урана в промышленных масштабах".

Каскады газовых центрифуг используются как для получения топлива для ядерных реакторов, так и для обогащения урана для использования в ядерных боеголовках.

Иран заявляет, что намерен производить лишь низкообогащенный уран - непригодный для производства ядерного оружия. На призывы мирового сообщества, немедленно отказаться от работ по обогащению, Иран отвечает отказом, мотивируя его тем, что имеет право развивать атомную энергетику.

Лента.ру

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