Лукашенко пригрозил тюрьмой своему правительству

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании о текущих вопросах социально-экономического развития Беларуси.

«Я попросил бы вас, Михаил Владимирович (премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович – УНИАН), а еще больше – министров и руководителей предприятий, иметь в виду. Все это вранье по разгрузке складов, как это выглядит сегодня у нас – вывезли в Литву, Россию, еще куда-то, денег не получили, а сложили там у дилеров на складах тракторы, автомобили... Скажу публично, это обернется кому-то камерой, Вы что, забыли, как на МАЗе пришлось Боровскому (бывший гендиректор МАЗа Александр Боровский – УНИАН) разгребать. Там несколько десятков миллионов потерянных таким образом денег», - подчеркнул Лукашенко.

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По словам Президента, обмануть его ни у кого не получиться.

«Кому вы очки втираете, я не понимаю. У меня достаточно людей, которые проанализируют и завтра доложат. Одного Рудого (помощник Президента Кирилл Рудый – УНИАН) достаточно, который проедет по предприятиям, потребует как помощник Президента отчета, проверит и доложит мне, что происходит», - сказал Лукашенко.

Он также потребовал от правительства придерживаться взятых на себя обязательств.

«Я вам соответствующие документы сегодня направлю, и вы почитаете и посмотрите, что творят члены правительства и руководители предприятий. Взялись продавать – продавайте. График вы сами обозначили. Стенограмма выписана, из нее мы извлечем ваши, Семашко (первый вице-премьер Владимир Семашко – УНИАН), и министров обязательства, вам дадим послушать, а потом спросим», - отметил Лукашенко.

«Главное – это деньги в страну, а не товар за границу выбросили и поставили там где-то под забором. Куда хотите везите, но деньги должны в страну поступить. И советую вам обратить внимание на качество работы наших предприятий», - резюмировал Президент Беларуси.