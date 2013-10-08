В Камбодже из-за наводнения утонули не менее 83 человека

"Сейчас мы имеем информацию о 83 утонувших, более 800 тысяч людей в 15 провинциях, попавших под удар стихии, были вынуждены покинуть свои дома", - заявил заместитель главы национального комитета по ликвидации катастроф Нхим Ванда (Nhim Vanda).

Он добавил, что власти продолжают эвакуировать людей на возвышенности. "Одновременно с этим добровольцы и камбоджийский Красный крест оказывают помощь пострадавшим", - отметил Ванда, сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что от подъема воды пострадали около 120 тысяч домов, а также 120 тысяч гектаров рисовых полей.

Наводнения ежегодно происходят в Камбодже в период с августа по октябрь. По данным местных СМИ, за последние время наиболее разрушительное из них было зарегистрировано в 2011 году, когда жертвами "большой воды" стали 250 человек.