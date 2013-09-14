В США более 4 тысяч человек эвакуированы из-за наводнения

Вчера Президент США объявил о введении в Колорадо режима чрезвычайного положения. Это позволило местным властям привлечь к ликвидации последствий наводнения Национальную гвардию США, а также дало официальным лицам больше полномочий при проведении эвакуации и распределении помощи нуждающимся.

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным местным властей, стихийное бедствие уже унесло жизни четырех человек, от внешнего мира оказались отрезаны примерно 2 тысячи жителей города Лионс.

В настоящее время доставка гуманитарных грузов в некоторые из затопленных районов осуществляется с помощью вертолетов.

В наибольшей степени от наводнения пострадали населенные пункты, расположенные вдоль Скалистых гор между столицей Колорадо - Денвером и соседним штатом Вайоминг. Вода полностью разрушила несколько зданий, более 50 серьезно повреждены.

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Как отмечают эксперты, нынешнее стихийное бедствие сопоставимо по масштабам разрушения лишь с наводнением, произошедшим в США в 1976 году. Тогда ущерб от него составил 85 млн долларов, почти 150 жителей Боулдера погибли.