Сильнейшее наводнение в Колорадо унесло жизни шести его жителей

Эти люди пока не числятся пропавшими без вести, однако установить связь с ними в настоящее время невозможно, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные власти.

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Стихийное бедствие унесло жизни шести человек. Власти не исключают, что число жертв стихии может вырасти. Свои дома были вынуждены покинуть тысячи человек. Многие населенные пункты оказались полностью отрезаны от внешнего мира, для эвакуации их жителей власти используют вертолеты.

В пятницу президент США объявил о введении в Колорадо режима чрезвычайного положения. Это позволило местным властям привлечь к ликвидации последствий наводнения Национальную гвардию США, а также дало официальным лицам больше полномочий при проведении эвакуации и распределении помощи нуждающимся.

В наибольшей степени от наводнения пострадали населенные пункты, расположенные вдоль Скалистых гор между столицей Колорадо - Денвером, и соседним штатом Вайоминг. Вода полностью разрушила десятки строений. По предварительной оценке властей, повреждено 240 км автомобильных дорог и более 20 мостов.

Как отмечают эксперты, нынешнее стихийное бедствие сопоставимо по масштабам разрушения лишь с наводнением, произошедшим в США в 1976 году. Тогда ущерб составил 85 млн долларов, погибли почти 150 человек.