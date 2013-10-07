В Йемене похищен сотрудник UNICEF
04:05, 07 октября 2013Мир
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Сотрудник миссии Международного чрезвычайного детского фонда ООН (UNICEF) в Йемене в воскресенье был похищен боевиками.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.
Нападение было совершено перед северным въездом в столицу страны Сану. Похищенный является уроженцем Сьерра-Леоне, пишет РИА Новости.
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Ранее в воскресенье группа вооруженных людей напала на сотрудника немецкого посольства в Сане, погиб один человек. По данным Франс Пресс, злоумышленники хотели похитить посла Германии, покушение сорвалось, но погиб охранник посла. МИД ФРГ пока не подтверждает убийство сотрудника немецкого посольства в Йемене.
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