В Йемене похищен сотрудник UNICEF

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.

Нападение было совершено перед северным въездом в столицу страны Сану. Похищенный является уроженцем Сьерра-Леоне, пишет РИА Новости.

По теме: В Йемене неизвестные пытались похитить посла Германии и убили ее охранника

Ранее в воскресенье группа вооруженных людей напала на сотрудника немецкого посольства в Сане, погиб один человек. По данным Франс Пресс, злоумышленники хотели похитить посла Германии, покушение сорвалось, но погиб охранник посла. МИД ФРГ пока не подтверждает убийство сотрудника немецкого посольства в Йемене.