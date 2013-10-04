В России задержали лидеров финансовой пирамиды на базе МММ

Сотрудники ведомства при участии специалистов Росфинмониторинга провели крупномасштабную операцию по документированию противоправной деятельности социальной группы взаимопомощи "Витязи", сообщает РИА Новости.

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"Указанная организация создана Дмитрием Мазановым, Дмитрием Кургиным, а также их сообщниками из числа бывших участников "МММ 2011". Она имеет выстроенную иерархическую систему: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов", - отметили в МВД.

В рекламе и на сайте организации учредители гарантировали будущим вкладчикам, что их деньги будут инвестированы в "высокодоходные финансовые проекты". В действительности же эти проекты не имели никакого смысла, а выплаты осуществлялись за счет средств новых жертв схемы, информируют правоохранители. По данным ведомства, в "пирамиду" было вовлечено порядка 10 тысяч граждан по всей России.

"По имеющейся оперативной информации, в распоряжении злоумышленников находилось более 400 миллионов рублей, большая часть из которых распределялась между организаторами и активными участниками схемы", - говорится в сообщении.

Мазанов, Кургин и еще трое наиболее активных участников задержаны оперативниками в ходе операции, в которой участвовало более 400 полицейских.