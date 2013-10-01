В Нидерландах дети вырабатывают электроэнергию во время игр на карусели

Архитектурная студия Ecosistema Urbano решила добывать энергию из детских игр в Нидерландах.

Изготовленная ​​ними энергетическая карусель развлекает детей и объясняет им принципы возникновения энергии. Карусель напоминает огромный яркий гриб с канатами, на которых можно висеть или сидеть. При кручении карусели производится кинетическая энергия, которая собирается в батарее и используется для подсветки аттракциона в вечернее время.

Карусель развивает у детей не только представление об альтернативных источниках энергии, но и приучает их к совместной работе - самостоятельно игрушку не разогнать. Карусель была изготовлена ​​по заказу властей нидерландского города Дордрехт.