В Нидерландах дети вырабатывают электроэнергию во время игр на карусели
12:58, 01 октября 2013Мир
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Новая карусель приучает не только заботиться о добыче энергии, но и совместно работать.
Дети разгоняют карусель и производят энергию / Фото: ВЕЛИКАІДЕЯ
Архитектурная студия Ecosistema Urbano решила добывать энергию из детских игр в Нидерландах.
Изготовленная ними энергетическая карусель развлекает детей и объясняет им принципы возникновения энергии. Карусель напоминает огромный яркий гриб с канатами, на которых можно висеть или сидеть. При кручении карусели производится кинетическая энергия, которая собирается в батарее и используется для подсветки аттракциона в вечернее время.
Карусель развивает у детей не только представление об альтернативных источниках энергии, но и приучает их к совместной работе - самостоятельно игрушку не разогнать. Карусель была изготовлена по заказу властей нидерландского города Дордрехт.
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