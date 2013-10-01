СМИ: Республиканцы намерены в третий раз забраковать бюджет США

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.

Ранее Сенат США за несколько часов до возможного закрытия правительства вновь вернул на доработку в палату представителей бюджетный закон, пишет РИА Новости.

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Третье предложение Конгресса предполагает задержку предписания миллионам американцев приобрести медицинскую страховку, а также отмену субсидий на медицинские расходы, сообщает издание.

Ранее республиканцы пытались отменить финансирование реформы здравоохранения или задержать ее на год. Реформа напрямую не связана с принятием бюджета, но республиканцы выставляют ее условием для проведения основного финансового закона страны.

Если компромисс не будет достигнут до полуночи на вторник (7 утра по киевскому времени), из-за отсутствия финансирования федеральное правительство США будет вынуждено временно прекратить исполнение ряда своих функций.

Две палаты американского парламента не могут прийти к компромиссу, поскольку республиканцы контролируют Палату представителей, а демократы — Сенат. Представитель Белого дома заявил в понедельник, что президент Обама (демократ) готов к компромиссу, но не пойдет на "угрозы и вымогательство".