Дамаск готов полностью отказаться от химического оружия

"В соответствии с российской инициативой, Сирия полностью откажется от химического оружия", - сказал Муаллем сегодня вечером в интервью арабскому спутниковому телеканалу "Аль-Маядин".

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Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Кроме того, Дамаск согласен объявить об объектах химического оружия на своей территории и полностью прекратить его производство, сказал Муаллем.

"Мы готовы продемонстрировать объекты с химическим оружием представителям России, других государств и ООН", - добавил сирийский министр.