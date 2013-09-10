Дамаск готов полностью отказаться от химического оружия
21:18, 10 сентября 2013Мир
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Сирия готова полностью отказаться от химического оружия и присоединиться к международной конвенции о его запрещении, заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.
Сирия готова присоединиться к конвенции о запрете химоружия
"В соответствии с российской инициативой, Сирия полностью откажется от химического оружия", - сказал Муаллем сегодня вечером в интервью арабскому спутниковому телеканалу "Аль-Маядин".
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Об этом сообщает агентство РИА «Новости».
Кроме того, Дамаск согласен объявить об объектах химического оружия на своей территории и полностью прекратить его производство, сказал Муаллем.
"Мы готовы продемонстрировать объекты с химическим оружием представителям России, других государств и ООН", - добавил сирийский министр.
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