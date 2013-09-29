В Греции стартовала церемония зажжения Олимпийского огня

«Верховная жрица произнесет молитву Аполлону, чтобы он послал лучи солнца и зажег огонь Олимпиады, и Зевсу, чтобы он увенчал победителей Игр венками. После жрица поднесет факел к параболическому зеркалу, концентрирующего лучи солнца», - говорится в сообщении.

Затем стартует эстафета огня, ее начнет 18-летний греческий лыжник Яннис Антониу, который по завершении своего отрезка пути передаст факел нападающему сборной России по хоккею Александру Овечкину, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля 2014 года.